Россия снова высказала претензии к качеству украинских продуктов

Россельхознадзор выразил обеспокоенность по поводу способности Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины в связи с политическими изменениями в стране контролировать качество продуктов, поступающих на российский рынок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства по итогам телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем Госветфитослужбы Украины Владимиром Горжеевым.

"Данкверт, принимая во внимание ранее произошедшие на территории Украины вспышки африканской чумы свиней, а также необходимость неукоснительного обеспечения безопасности украинской пищевой продукции, поступающей на российский рынок, выразил серьезную обеспокоенность относительно дееспособности ветеринарной службы Украины в связи с политическими изменениями, повлекшими ослабление ряда национальных властных структур", - говорится в сообщении

В свою очередь, Горжеев заверил Данкверта в том, что Госветфитослужба сохранила полный контроль в сфере своих государственных полномочий, в том числе по предотвращению распространения африканской чумы свиней. Стороны обсудили возможность проведения регионализации по этому заболеванию на территории Украины. Решено вернуться к обсуждению этого вопроса в практическом ключе после встречи Данкверта с руководством ветеринарной службы Беларуси. Встреча состоится сегодня в Брянске.

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля глава Министерства сельского хозяйства России Николай Федоров в кулуарах съезда фермеров заявил журналистам, что РФ готовится к возможному прекращению поставок продуктов из Украины. По его словам, Россия сможет компенсировать возможную остановку поступления продовольственных товаров из Украины в условиях массовых волнений в стране, которые начали оказывать влияние на экономические процессы, за счет импорта из других государств.

Российский министр отметил, что потери в этой связи могут быть большими для украинских сельхозпроизводителей, так как они поставляют в Россию значительный объем продукции - на 70 млрд руб. в год (около 2 млрд. долл.).