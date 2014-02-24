Украине придется пересевать 6-10% озимых

Украинским аграриям весной 2014 года придется пересевать 6-10% площадей под озимыми культурами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«В этом году в зависимости от региона мы ожидаем повреждения озимых на 6-10% площадей. Но это меньше, чем в среднем бывает в Украине», - сказал Кульбида.

По его словам, на сегодняшний день в наихудшем состоянии озимые в Луганской области, где в слабом и изреженном состоянии находятся 15-20% посевов, а также в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Полтавской и Сумской областях (11-15%). Наилучшая ситуация, по словам синоптика, сложилась в западных регионах, Житомирской области и АР Крым, где площади с поврежденными культурами не превышают 5%.

Кульбида также отметил, что такое состояние озимых дает возможность прогнозировать увеличение их урожайности на 10-20% по сравнению с 2013 годом.

«Такое состояние озимых дает возможность оценивать урожайность культур на 10-20% выше, чем в прошлом году, когда было собрано 26,5 млн тонн озимых», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, под урожай озимых культур и зеленый корм в 2014 году Украина засеяла 8,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем под урожай текущего года.