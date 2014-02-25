«Дочка» агрохолдинга «Кернел» привлекла кредит на 80 млн долл.

Дочерняя компания крупнейшего производителя масложировой продукции в Украине агрохолдинга «Кернел» заключила кредитный договор на сумму 80 млн долларов у синдиката украинских и европейских банков, говорится в сообщении холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи.

Согласно сообщению, привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании для производства растениеводческой продукции в 2014 году.

Другие подробности кредитного договора «Кернел» не разглашает.

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Как сообщал УНИАН, «Кернел» в 2013 финансовом году получил 111,3 млн долл. чистой прибыли, что на 46,2% меньше, чем в предыдущем ФГ. При этом выручка холдинга за отчетный период выросла почти на 35% - до 2,796 млрд долл. Показатель EBITDA в годовом выражении сократился на 9,8% - до 287,5 млн долл., а ее маржа сократилась до 10,3% с 15,4% годом ранее.

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Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море. Земельный банк компании составляет более 300 тыс. га.