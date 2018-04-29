Глава Минагропрода Присяжнюк: Я готов отчитаться перед новой властью

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк - правительственный долгожитель. Возглавив ведомство в 2010 году, ему удалось сохранить портфель и во время переформатирования Кабмина в начале 2013 года, даже несмотря на ряд громких скандалов с его участием, среди которых и «загадочное» превращение государственного экспортера зерна «Хлеб Инвестбуд» в частную компанию. Возможно, сохранять должность Присяжнюку удавалось благодаря профессионализму (сельским хозяйством занимается с 2002 года, когда стал первым заместителем главы Житомирской ОГА), а также и потому, что Николай Владимирович – давний соратник экс-президента Виктора Януковича, с которым они вместе работали на енакиевском «Орджоникидзеуголь».

В ходе подготовки к подписанию соглашения с ЕС Присяжнюк уверял украинцев, что евроинтеграция – лучшее, что только может быть для Украины. Однако, после решения Кабмина свернуть евроинтеграцию, стал одним из главных критиков ассоциации с Евросоюзом, которая якобы погубит отечественный агрокомплекс. «Аграрному сектору будет сложно, и на это обратил внимание президент», − заявлял Присяжнюк.

Остаться на своем месте в новом Кабмине, который формируется в эти дни, нынешнему и.о. главы Минагропрода не удастся. Майдан требует люстрации прошлой власти.

В эксклюзивном интервью УНИАН Присяжнюк рассказал о том, что посоветует преемнику, чем планирует заниматься в дальнейшем и как относится к бегству бывшей верхушки государства.

- Николай Владимирович, в каком режиме сейчас работает Министерство аграрной политики и продовольствия?

- Я мог бы сказать, что министерство работает в штатном режиме, если бы мы работали в своем помещении. Из-за того, что мы сегодня находимся в помещении Национальной академии аграрных наук, существуют определенные неудобства. Но министерство работает в полном объеме, все функции, которые касаются и обеспечения продовольственной безопасности, и проведения весенне-полевых работ, и прогнозов, и балансов, выполняет. Сегодня говорить об угрозе срыва весенне-полевых работ или дефиците удобрений не приходится.

- Очевидно, что в составе правительства произойдут серьезные перемены. Как Вы считает, кто может возглавить Минагропрод?

- Сегодня идут консультации между фракциями и нужно понять, какая политическая сила возьмет на себя ответственность за развитие аграрного сектора. С одной стороны, аграрный сектор сегодня привлекателен, он динамично развивается, поэтому любая политическая сила может получить на этом дивиденды. Но с другой стороны - любое необдуманное решение может привести к торможению динамики развития, вплоть до того, что аграрный сектор из локомотива экономики может превратиться в бремя. Но я надеюсь, что новоназначенный министр будет продолжать те традиции развития украинского села, которые уже устоялись.

- О каких-то конкретных персоналиях уже можно говорить?

- Пока их нет. И я не знаю, по какому пути пойдут политические силы – или они задействуют тех, кто уже имеет опыт, давно работает в аграрном секторе, или же, наоборот, молодых ребят, которые начинали работать уже в рыночных условиях. Сегодня, искренне говорю, я пока не имею представления о том, кто это может быть.

- А Вы бы остались работать министром аграрной политики в новом Кабмине?

- Я сторонник того, что любой министр не должен быть политиком. Я за то, чтобы министры были аполитичны, были менеджерами. Поэтому скажу так: если мне предложат министерский портфель, я с большим удовольствием буду продолжать эту работу.

- Если все-таки министерство нужно будет передать другому человеку, на что бы Вы посоветовали ему обратить первостепенное внимание?

- Вопрос «номер один» - сохранение украинского села и возвращение традиций семейного фермерства. Второй очень важный вопрос – продолжать и сохранять те позиции, которые Украина уже заняла на внешних рынках. На сегодня мы можем произвести все, что захочет рынок и об этом не нужно забывать. И третий вопрос – контроль плодородия земель. Мы не имеем права допустить истощения нашей земли. В том числе не нужно забывать и о восстановлении систем орошения.

- Смена руководства страны в целом, и министерства в частности, как-то отразится на сотрудничестве с внешними партнерами в аграрном секторе, в том числе с Китаем?

- Надеюсь, что новое правительство не будет делать резких и радикальных действий в отношении курса развития аграрного сектора. Думаю, что уроки развития страны показывают, что политика и экономика должны идти параллельно. А отношения с Китаем для нас очень важны и они должны сохраняться в дальнейшем. На сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы как-то ограничить сотрудничество. Я готов новому руководителю передать все наработки и по Китаю, и по Саудовской Аравии, и по Ираку и Ирану. Это - наши рынки. Их нужно сохранить, приумножить и идти вперед.

- Как Вы относитесь к последним событиям в стране – кровавому противостоянию на улицах и бегству экс-президента Януковича и его ближайшего окружения?

- Негативно и со скорбью. Я никогда не мог подумать, что в нашей миролюбивой стране может произойти такой конфликт и с таким количеством жертв. Я всегда радовался, что наша страна из 15 постсоветских республик единственная прошла процесс политической эволюции мирным путем. И в 2004 году было сохранено спокойствие и мир.

- Если будет создана комиссия по расследованию финансовых преступлений так называемого «режима Януковича», будете ли Вы готовы перед ней отчитаться?

- Однозначно. Я отчитаюсь, и буду сотрудничать. Будет хорошо, если эта комиссия объективно укажет на какие-то недостатки и недоработки. Так что обязательно буду принимать в этом участие.

- Чем Вы планируете заниматься в ближайшем будущем, если Минагропрод все-таки придется покинуть?

- Я пока в раздумьях. Не могу сказать, что буду писать мемуары или путешествовать. Планирую оставаться в аграрной отрасли, потому что здесь я себя очень комфортно чувствую. Люблю заниматься общественной работой, не политической, а именно общественной. Так что, думаю, в скором времени определюсь.

Яна Брензей (УНИАН)