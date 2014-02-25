Молочная компания «Галичина» сменила гендиректора

Собственник крупного украинского производителя молочных продуктов компании «Галичина» уволил Владимира Петрину с должности генерального директора предприятия, назначив на его должность Дмитрия Лещенко.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято 25 февраля.

Владимир Петрина, который руководил «Галичной» с марта 2005 года, уволен по собственному желанию. Дмитрий Лещенко до указанного назначения работал советником генерального директора топливно-промышленной группы «Континиум», в которую входит «Галичина».

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Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Галичина» основано в 1998 году. Основным видом деятельности компании является производство и реализация цельномолочной продукции, а также сухого молока и масла. Продукция производится под торговыми марками "Галичина", «Мои коровки», «Молочна родина».

Собственником 100% акций компании является кипрская «Бросмонт Холдінгз Лімітед».