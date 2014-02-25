Госсельхозинспекция приостановила проверки сельхозпроизводителей

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины приостановила плановые и внеплановые проверки сельхозпроизводителей до полного восстановления работы органов власти, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом с 24 февраля Госсельхозинспекция обязала всех субъектов, входящих в сферу ее управления, взять под личный контроль за выдачу документов разрешительного характера.

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Кроме того, в ведомстве поручили организовать бесперебойную работу государственных инспекторов по своевременной выдаче сертификатов качества зерна и продуктов его переработки, сертификатов качества семян, сертификатов зерновых складов.

Как сообщал УНИАН, в результате длительных акций протеста украинцев, во время которых десятки человек погибли, а сотни – ранены, президент Виктор Янукович и ряд министров были отправлен в отставку. На сегодняшний день в Верховной Раде продолжаются консультации по кандидатурам на должности премьер-министра и министров. Ранее ВР уволила с занимаемых должностей министров внутренних дел, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра культуры и министра социальной политики.