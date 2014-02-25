Китай будет судиться с Украиной за невыполнение контракта по поставке зерна на 3 млрд долл.

Сумма в 3 млрд долл. была предоставлена Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай.

Об этом говорится в сообщении первого заместителя главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия Москаля.

«…Вопреки договоренностям, Китаю было продано зерна на сумму только 153 млн долларов», - сказано в сообщении.

При этом, в обход договоренностей с Китаем, но на китайские деньги, по данным Москаля, ГПЗКУ поставила в Эфиопию зерновые на 28 млн долл., в Монако – на 14 млн долл., в Саудовскую Аравию – на 7 млн долл., Иран – на 24 млн долл., Кению – на 11 млн долл., на Филиппины – на 1,5 млн долл., в Швейцарию – на 61,9 млн долл., в Египет – на 26,3 млн долл. и сирийским повстанцам – на 325 тыс. долл.

Ссылаясь на таможенные документы, Москаль сообщает, что закупки зерновых в Украине осуществлялись ГПЗКУ как для выполнения китайского контракта, а впоследствии получателем зерновых становилась не китайская компания или указанные ею предприятия. При этом китайская компания-оператор ССЕС, которой, согласно кредитному договору, украинская корпорация должна была поставлять зерно, получила только 180 тыс. тонн продукции.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. компания получила в начале 2013 года. Вторая половина кредита, согласно договору, является товарной и Украина обязана на 1,5 млрд долл. закупить китайские товары.

По словам первого заместителя главы правления ГПЗКУ Роберта Бровди, к 3 декабря 2013 года корпорация экспортировала в Китай 1,5 млн тонн зерновых.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

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