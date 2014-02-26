Госпродкорпорация опровергает информацию о срыве поставок зерна в Китай

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) опровергает информацию о невыполнении ею контракта с Китайской Народной Республикой на поставку стране зерновых на сумму 1,5 млрд долл.(а не 3 млрд, как говорилось в сообщениях), предоставленных ей китайским Экспортно-импортным банком в виде кредита.

«Вчера в отдельных средствах массовой информации появились сообщения о том, что Китай якобы будет судиться с Украиной по поводу выполнения кредитных соглашений на поставку зерна. Такие сообщения не соответствуют действительности, содержат некорректные интерпретации фактов и неверные выводы», - сказано в сообщении корпорации.

В ГПЗКУ отметили, что не получали никаких исков в Лондонский международный арбитражный суд, а согласно договоренностям с китайской стороной, корпорация имеет право поставлять зерно как непосредственно в Китай, так и в другие страны, поэтому заявление о том, что компания работала «в обход» контракта, также неверно.

«Поставки зерна в другие страны не противоречат двусторонним соглашениям и обусловлены объективными причинами. Ведь до декабря 2013 года из Украины на рынок КНР могла поставляться исключительно кукуруза, импорт которой регламентирован в этой стране по объемам и квотами», - говорится в сообщении.

Кроме того, в корпорации сообщили, что китайский оператор ССЕС, которому по контракту она должна поставлять зерно, и ГПЗКУ изначально договорились избегать судебных споров, а все дискуссионные вопросы решать путем переговоров, консультаций, заключения дополнительных соглашений и меморандумов.

Таким образом, подчеркнули в ГПЗКУ, корпорация своевременно и в полном объеме выполняет обязательства как по обслуживанию кредита, так и по соблюдению графика экспортных поставок зерна. Так, из запланированных для экспорта на 2013/2014 маркетинговый год (июль 2013 – июнь 2014 г.) 4 млн тонн зерна по состоянию на 25 февраля 2014 года украинская госкомпания поставила по торговому соглашению с Китаем 2,6 млн тонн зерновых, из которых более 0,3 млн тонн были экспортированы непосредственно на внутренний рынок КНР.

«Таким образом, говорить о рисках невыполнения с украинской стороны кредитных и торговых соглашений с КНР нет оснований. Ни о каких убытках или нарушении интересов государства речи не идет», - резюмировали в ГПЗКУ.

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль сообщил, что Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл., которые были предоставлены Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай. По его данным, вопреки договоренностям, Китаю было продано зерно на сумму 153 млн долларов, тогда как остальные деньги были использованы на закупку зерновых для поставки в другие страны.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. компания получила в начале 2013 года. Вторая половина кредита, согласно договору, является товарной, и Украина обязана на 1,5 млрд долл. закупить китайские товары.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

Читайте такжеУкраина экспортировала почти 24 млн тонн зерновых