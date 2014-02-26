Аграрные ассоциации просят отменить обязательную сертификацию зерна

«Чрезвычайно важным является принятие во втором чтении антикоррупционного проекта закона (№ 2459) «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине" (относительно дерегуляции рынка зерна)», которым существенно устраняются основания для коррупции при сертификации зерна и зерновых элеваторов, а также при перемещении и экспорте сельхозпродукции», - сказано в обращении ассоциаций к главе парламента Александру Турчинову.

Исходя из этого, УАК и УЗА настаивают на включении указанного законопроекта в повестку дня ближайшего пленарного заседания Верховной Рады.

Вместе с тем, Украинская аграрная ассоциация (УАА) с целью устранения коррупции на аграрном рынке, кроме отмены обязательной сертификации зерна, просит Раду как можно скорее отменить обязательный техосмотр сельхозтехники, разработку проектов землеустройства, ликвидировать Госсельхозинспекцию, упростить процесс регистрации договоров аренды земли и принять ряд других мер для предотвращения использования коррупционных схем в АПК.

По словам главы УАА Владимира Макара, ежегодно из-за коррупции и бюрократии сельхозпроизводители теряют 3-4 млрд долл.

«Сложившаяся система создает множество лазеек для чиновников-коррупционеров в аграрном секторе. Коррупция достигла ужасающих размеров – по нашей оценке, потери аграриев за год превышают 3-4 млрд гривень!», - цитирует Макара пресс-служба.

Он считает, что единственным способом разрешения данной проблемы является упразднение тех процедур и разрешительных документов, которых нет в «цивилизованных» странах мира.

Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации уже неоднократно обращались к властям с просьбой отменить обязательную сертификацию зерна при внутренних перевозках.

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна), который, в частности, предполагает отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки, а также предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна. Однако во втором чтении законопроект еще не рассматривался.

Справка УНИАН. Действующее законодательство предполагает обязательное получение сертификата качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.