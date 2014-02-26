У Китая нет претензий к выполнению Украиной контракта по поставке зерна - МИД

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Посол Китая (Чжань Сиюнь – УНИАН) отметил отсутствие со стороны официального Пекина претензий относительно хода выполнения данного контракта (на поставку зерновых в КНР – УНИАН) и настроенность китайской стороны на его дальнейшую реализацию», - сказано в сообщении МИД.

При этом в ведомстве сообщили о намерении президента китайской компании ССЕС, которой ГПЗКУ по контракту должна поставлять зерно, в ближайшее время посетить Киев для проведения очередного раунда переговоров с корпорацией о состоянии выполнения данного контракта.

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль сообщил, что Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл., которые были предоставлены Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай. По его данным, вопреки договоренностям, Китаю было продано зерно на сумму 153 млн долларов, тогда как остальные деньги были использованы на закупку зерновых для поставки в другие страны. В ГПЗКУ эту информацию опровергли, заявив, что корпорация не получала никаких исков в Лондонский международный арбитражный суд, а согласно договоренностям с китайской стороной, она имеет право поставлять зерно как непосредственно в Китай, так и в другие страны, поэтому заявление о том, что компания работала «в обход» контракта, также неверно.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. компания получила в начале 2013 года. Вторая половина кредита, согласно договору, является товарной, и Украина обязана на 1,5 млрд долл. закупить китайские товары.

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Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.