Беларусь снова повышает цены на молоко и молочные продукты

В Беларуси с 27 февраля повышаются цены на высокожирные виды молока, кефира, сметаны, творога, а также на данные молочные продукты с вкусовыми добавками и наполнителями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Беларуси, это предусмотрено постановлением Министерства экономики от 14 февраля №10.

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Согласно документу, Министерство экономики разрешает молокоперерабатывающим организациям в феврале текущего года увеличить отпускные цены на высокожирные виды молока, кефира, сметаны, творога, а также на данные молочные продукты с вкусовыми добавками и наполнителями на 5%.

При этом для повышения заинтересованности производителей в увеличении выпуска низкожирных видов молочных продуктов, а также молочных продуктов без вкусовых добавок и наполнителей Минэкономики разрешило увеличить на 7% предельные максимальные отпускные цены на молоко коровье пастеризованное и кефир жирностью до 3,5%, сметану жирностью до 25%, творог жирностью до 9% без вкусовых добавок и наполнителей.

«Данное постановление принято с учетом предложения Минсельхозпрода в целях компенсации удорожания молочного сырья. Им вносятся изменения в постановление №35 от 26 апреля 2012 года «О ценах на социально значимые товары и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь», - пояснили в Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси потребительские цены в 2013 году выросли на 16,5%.