Выручка украинских аграриев за год выросла до 144 млрд грн

В частности, по данным УАК, выручка сельхозпроизводителей от продажи продукции растениеводства в прошлом году сократилась на 3,4 млрд грн – до 100 млрд грн, а от продукции животноводства, наоборот, выросла на 3,9 млрд грн –до более чем 43 млрд грн. При этом в ассоциации подчеркнули, что в 2012 году рост доходов аграриев по сравнению с 2011 годом составил 29 млрд грн.

Основными факторами, повлиявшими на объем выручки сельхозпроизводителей в 2013 году, в УАК назвали рекордный урожай, существенное снижение цен на основные виды продукции растениеводства и повышение стоимости животноводческих товаров.

По данным ассоциации, больше всего в 2013 году аграрии потеряли на торговле семенами подсолнечника, сахарной свеклой, пшеницей, ячменем и кукурузой, тогда как заработать они смогли на реализации молока и молочных продуктов, рапса, сои, птицы и свинины.

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Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом по предварительным данным на 13,7%.

Урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил рекордные почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее. Производство мяса в Украине в 2013 году выросло на 8,2% по сравнению с 2012 годом – до 3,4 млн тонн, молока – на 1,1%, до 11,5 млн тонн, а яиц – на 2,5%, до 19,591 млрд штук.