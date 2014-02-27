Украина договаривается с Россией о смягчении ограничений на поставку свинины

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила в Россельхознадзор информацию о принятых мерах для локализации и недопущения распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории страны с целью пересмотра российским ведомством ограничений на поставку свинины из Украины в Российскую Федерацию.

Согласно сообщению пресс-службы Госветфитослужбы, в частности, ведомство проинформировало Россельхознадзор о проведении анализа рисков, об определении критически точек возможного распространения болезни, проведении мероприятий по уничтожению больных и заподозренных в заболевании животных, депопуляции диких кабанов на территории Луганской и Донецкой областей, регионализации, определении зон и т.д.

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Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба по просьбе Россельхознадзора с 3 февраля приостановила сертификацию живых свиней и продукции свиноводства для экспорта в Россию в связи со случаями заражения животных АЧС.

В феврале в Луганской области был зарегистрирован четвертый с начала года случай заболевания животных африканской чумой свиней. В Луганской, Харьковской, Донецкой областях и АР Крым усилен контроль над эпизоотической ситуацией.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.