«Кернел» завершил первое полугодие 2014 ФГ с убытком 48,1 млн долл.

Крупнейший производитель масложировой продукции в Украине агрохолдинг «Кернел» в первом полугодии 2014 финансового года (ФГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) получил 48,1 млн долл. чистого убытка против 69,1 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период 2013 ФГ.

Согласно финансовому отчету компании, опубликованному на ее официальном сайте, выручка холдинга за указанный период сократилась на 22,5% - до 1,138 млрд долл. Валовая прибыль «Кернела» в первом полугодии 2014 ФГ снизилась в 1,7 раза – до 124,6 млн долл., а операционная – уменьшилась в 14,1 раза – до 8,4 млн долл.

При этом объем прибыли до вычета расходов по уплате процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA) холдинга в первом полугодии 2014 ФГ снизилась на 60,8% -до 61,1 млн долл., а маржа EBITDA составила 5,4% против 10,6% за аналогичный период предыдущего фингода.

Во втором квартале 2014 ФГ (октябрь-декабрь 2013 года) «Кернел» получил 13,4 млн долл. чистого убытка, тогда как в октябре-декабре 2012 года чистая прибыль компании составила 31,5 млн долл. Выручка холдинга во втором квартале 2014 ФГ снизилась на 21% -до 725,5 млн долл. Валовая прибыль компании за указанный период сократилась на 6% - до 98,9 млн долл., а операционная – упала в 2 раза, до 31,2 млн долл.

EBITDA «Кернела» во втором квартале ФГ сократилась на 28,2% - до 58,1 млн долл., а маржа EBITDA снизилась на 0,5 п.п. – до 8%.

Основную часть выручки, как в первом полугодии, так и во втором квартале 2014 ФГ, «Кернелу» удалось сгенерировать за счет продажи зерна – 557,6 млн долл. и 328,6 млн долл. соответственно. Реализация наливного масла обеспечила холдингу 417,2 млн долл. выручки в июле-декабре 2013 года (на 49% меньше, чем за аналогичный период 2013 ФГ), в частности в октябре- декабре – 300,7 млн долл (на 42,9% меньше). Выручка компании от продажи бутилированного масла в первом полугодии 2014 ФГ составила 77,9 млн долл. (на 20% меньше), в том числе во втором квартале – 44,6 млн долл. (на 17,2%). При этом другая сельскохозяйственная деятельность обеспечила «Кернелу» 234,9 млн долл. выручки в июле-декабре прошлого года (на 55,7% больше), в частности 165 млн долл. (а 2,6 раза больше) холдинг выручил от реализации другой сельхозпродукции в октябре-декабре.

Таким образом, сокращение выручки во втором квартале 2014 ФГ «Кернел» объясняет снижением цен на подсолнечное масло, что отчасти было компенсировано ростом экспорта зерна. Падение EBITDA в октябре-декабре в холдинге связывают с сокращением поставок подсолнечника на перерабатывающие предприятия группы.

В компании также сообщили, что по итогу 2013 года земельный банк «Кернела» составил 400 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, «Кернел» в 2013 финансовом году получил 111,3 млн долл. чистой прибыли, что на 46,2% меньше, чем в предыдущем ФГ. При этом выручка холдинга за указанный период выросла почти на 35% - до 2,796 млрд долл. Показатель EBITDA в годовом выражении сократился на 9,8% - до 287,5 млн долл., а ее маржа сократилась до 10,3% с 15,4% годом ранее.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море.

