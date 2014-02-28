Беларусь вслед за Россией запретила ввоз свинины из Украины

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ввел временные ограничения на ввоз живых свиней и продукции свиноводства из Украины.

«Департамент вводит временные ограничения на ввоз живых свиней и продукции свиноводства из Украины на территорию Республики. Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Украины вышеуказанных товаров», - цитирует агентство «РИА-Новости» решение белорусского ведомства.

Причиной запрета стало аналогичное решение Российской Федерации, которое было принято в связи с угрозой занесения на территорию страны вируса африканской чумы свиней.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба по просьбе Россельхознадзора с 3 февраля приостановила сертификацию живых свиней и продукции свиноводства для экспорта в Россию в связи со случаями заражения животных АЧС.

В феврале в Луганской области был зарегистрирован четвертый с начала года случай заболевания животных африканской чумой свиней. В Луганской, Харьковской, Донецкой областях и АР Крым усилен контроль над эпизоотической ситуацией.