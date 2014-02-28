Россия забраковала партию говядины из Украины

Россельхознадзор не пустил в Россию 20 тонн говядины из Украины, поскольку на мясе не читаются оттиски ветеринарных клейм.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, пишет ИТАР-ТАСС.

20 тонн говядины в полутушах из Сумской, Донецкой и Винницкой областей Украины были отправлены киевской фирмой в адрес предпринимателя из Туркменистана. Груз пришлось вернуть отправителю из-за отсутствия гарантий безопасности экспортируемой продукции.

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Ветеринарные инспекторы сочли, что на тушах не читаются оттиски ветеринарных клейм, а в сопроводительных документах не подтверждается факт проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба по просьбе Россельхознадзора с 3 февраля приостановила сертификацию живых свиней и продукции свиноводства для экспорта в Россию в связи со случаями заражения животных АЧС.

В феврале в Луганской области был зарегистрирован четвертый с начала года случай заболевания животных африканской чумой свиней. В Луганской, Харьковской, Донецкой областях и АР Крым усилен контроль над эпизоотической ситуацией.