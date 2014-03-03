В Украине ранними зерновыми уже засеяно 25,1 тыс. га

Украинские аграрии к 1 марта засеяли ранними яровыми культурами 25,1 тыс. га из запланированных 19,2 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, сев ранних зерновых в АР Крым проведен на площади 23,5 тыс. га, в Запорожской области – на 0,6 тыс. га, в Херсонской – на 0,5 тыс. га, в Николаевской – на 0,5 тыс. га.

По словам главы ведомства Игоря Швайки, несмотря на военную агрессию со стороны Российской Федерации, посевная кампания в стране в целом и в Крыму в частности будет проведена в оптимальные агрометеорологические сроки.

«Несмотря на обострение политической ситуации, которое провоцируется актами военной агрессии со стороны соседнего государства, и искусственное обострение конфликта иностранными агентами, украинские аграрии начали посевную кампанию вовремя, и она будет проведена в оптимальные сроки», - цитирует пресс-служба Швайку.

При этом он отметил, что на сегодняшний день сельхозпредприятия полностью обеспечены семенами яровых зерновых культур, в том числе кукурузы, а также технических культур, в частности сои, рапса и подсолнечника.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что под урожай зерновых культур 2014 года в Украине будет засеяно 16,5 млн га площадей, что на 1,6% больше, чем в 2013 году. При этом площади под техническими культурами в текущем году могут быть сокращены на 4,6% - до 7,3 млн га.