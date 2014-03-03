«Хлеб Украины» за год увеличил убыток в 4,8 раза

Государственный оператор зернового рынка Украины «Хлеб Украины» в 2013 году получил 120,3 млн грн чистого убытка, что в 4,8 раза больше, чем в 2012 году, говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход «Хлеба Украины» от реализации продукции и его валовая прибыль в прошлом году выросли на 28% - до 576 тыс. грн. При этом операционный убыток вырос в 4,2 раза – до 17,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Хлеб Украины» в 2012 году увеличил чистый убыток в 8,9 раз по сравнению с 2011 годом - до 24,9 млн грн. Выручка компании за 2012 год составила 540 тыс. грн против 2,5 млн грн годом ранее, а валовая прибыль - сократилась более чем в 4 раза - до 450 тыс. грн.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Хлеб Украины» образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

На базе «Хлеба Украины», ввиду его постоянной убыточности, в 2010 году правительство создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ), которая практически взяла на себя функции «Хлеба Украины». В сентябре 2013 года Кабинет министров Украины передал Государственной продовольственно-зерновой корпорации от "Хлеба Украины" 16 предприятий.