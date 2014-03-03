Государственная зерновая корпорация за год получила 28,8 млн грн прибыли

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в 2013 году получила 28,8 млн грн чистой прибыли против 54,8 млн грн чистого убытка годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, совокупный доход корпорации по итогу прошлого года составил 50,5 млн грн.

Чистый доход ГПЗКУ от реализации продукции в 2013 году, согласно финансовому отчету корпорации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, вырос в 7,1 раза – до 4,637 млрд грн. Валовая прибыль компании в прошлом году увеличилась на 38,7% - до 269,9 млн грн, а операционная составила 28,9 млн грн против 28,6 млн грн операционного убытка в 2012 году.

Улучшение финансовых результатов в 2013 году в ГПЗКУ объясняют активизацией кредитно-инвестиционной и экспортной деятельности, освоением новых направлений работы, повышением эффективности заготовительной деятельности и увеличением объемов перевалки зерна через собственные терминалы.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ в 2012 году получила чистый убыток в размере 54,8 млн грн, что в 10,8 раза меньше, чем в 2011 году. Выручка ГПЗКУ в 2012 году выросла на 11% и составила 779,4 млн грн.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. компания получила в начале 2013 года. Вторая половина кредита, согласно договору, является товарной, и Украина обязана на 1,5 млрд долл. закупить китайские товары.

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Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.







