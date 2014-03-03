Украина уже экспортировала 24,7 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) по состоянию на 3 марта поставили на внешние рынки 24,7 млн тонн зерновых, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы составил 7,43 млн тонн, из которых 6,01 млн тонн приходится на продовольственную и 1,33 млн тонн – на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки составил 2,14 млн тонн, кукурузы – 14,89 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил почти 3 млн тонн, в частности поставки рапса – 2,06 млн тонн, сои – 0,93 млн тонн.

При этом в министерстве сообщили, что за февраль отечественные аграрии поставили на внешние рынки 2,8 млн тонн зерновых, из которых 0,4 млн тонн приходится на продовольственную и фуражную пшеницу, 2,3 млн тонн – на кукурузу, 0,03 млн тонн – на ячмень. Экспорт масличных из Украины по итогам февраля составил почти 0,2 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.