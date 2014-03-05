Производитель яиц «Овостар Юнион» за год увеличил прибыль на 29%

Один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине - компания «Ововстар Юнион» в 2013 году получила 30,9 млн долл. чистой прибыли (по неаудированным данным), что почти на 29% больше, чем годом ранее, говорится в презентации компании, которая имеется в распоряжении УНИАН.

Выручка «Овостар Юнион» в прошлом году выросла на 35,2% - до 81,6 млн долл. Валовая прибыль компании по итогу 2013 года увеличилась на 22,7% - до 35,7 млн долл., а операционная – на 33%, до 31,6 млн долл.

Объём прибыли до вычета расходов по уплате процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA) «Овостар Юнион» в прошлом году составил 35,5 млн долл. против 27,3 млн долл. в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, «Овостар Юнион» в 2013 году произвел 893 млн яиц, что на 24% больше, чем годом ранее. Поголовье кур в холдинге к 31 декабря 2013 году составило 5 млн голов, что на 19% больше, чем годом ранее. При этом поголовье кур-несушек в «Овостар Юнион» в прошлом году выросло на 24% - до 3,9 млн голов.

«Овостар Юнион» в 2012 году получил 23,997 млн долл. чистой прибыли, что на 20,1% больше, чем в 2011 году. Выручка агрохолдинга в 2012 году выросла на 19,2% - до 60,3 млн долл. Валовая прибыль «Овостар Юнион» за указанный период выросла до 29,1 млн долл. против 23,3 млн долл. в 2011 году, а операционная прибыль составила 23,8 млн долл., что на 15,2% больше, чем годом ранее.

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Справка УНИАН. Группа компаний «Овостар Юнион» - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц в стране. В 2011 году «Овостар Юнион» осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».