Аграрный сектор: как выполоть коррупцию

Годы президентства Виктора Януковича и премьерства Николая Азарова ознаменовались, среди прочего, невиданным размахом коррупции на всех уровнях власти. Но если на протяжении последних четырех лет предприниматели и аналитики говорили об этом в основном в кулуарах, то сегодня, когда в страну пришли перемены, все чаще заявляют о разгуле взяточничества во весь голос. При этом одним из самых «хлебных» для коррупционеров был аграрный бизнес, который, в отличие от большинства секторов украинской экономики, даже в кризисный период стабильно демонстрирует позитивные результаты.

«Коррупция со стороны контролирующих органов на аграрном рынке существовала всегда, вне зависимости от смены в стране правительств и президентов. Но в последние годы ее масштабы достигли небывалых вершин», - утверждает главный аналитик Украинской аграрной ассоциации (УАА) Марьян Заболоцкий.

По оценкам ассоциации, только в прошлом, далеко не самом финансово успешном году, аграрии потеряли на взятках 3-4 млрд грн.

По словам главы УАА Владимира Макара, взяточничество на аграрном рынке Украины фактически является детищем несовершенного, а порою и специально заточенного под коррупцию законодательства.

«Наиболее распространены схемы, когда законодательством создаются, по сути, не нужные процедуры и разрешительные документы, которых нет в цивилизованных странах. Как в частных беседах говорят участники рынка, именно выдача таких документов почти всегда сопровождается коррупцией», - отметил Макар.

В первую очередь, речь идет о сертификации качества зерна, техническом осмотре сельхозтехники и регистрации прав аренды на земельные участки.

Сертификат для взятки

Борьбу с обязательной сертификацией качества зерна и продуктов его переработки аграрные ассоциации ведут со времени введения этой процедуры в 2012 году. Но если раньше необходимость отмены этого документа они объясняли стремлением сократить логистические затраты, то сегодня говорят откровенно: сертификат качества зерна – не более, чем лазейка для нерадивых чиновников, стремящихся подзаработать. А подзаработать им на этом удавалось не плохо.

По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимира Лапы, ежегодно неофициальные платежи за получение сертификата составляют около 1 млрд грн.

А возможность обогатиться на сертификате качества предусмотрена законодательством. Дело в том, что Государственная инспекция сельского хозяйства, которая выдает этот горемычный документ, имеет три дня на то, чтобы его выписать. При этом отсчет времени начинается только после того, как зерно погружено в вагон или на другое транспортное средство. Естественно, что трейдеры в простоях, особенно в условиях постоянной нехватки вагонов-зерновозов, не заинтересованы.

«Получается, что вы загрузили зерно, поставили его на рельсы и вас ставят перед выбором: или ждете три дня, или можете неофициально договориться», - объясняет Заболоцкий.

При этом эксперт подчеркивает, что по своей сути сертификат качества зерна является бессмысленным документом, потому что вне зависимости от того, что напишут в лаборатории о товаре, он все равно отправится в пункт назначения.

По словам Заболоцкого, законодательство и Европейского союза, и даже Российской Федерации не предусматривает необходимости оформления данного документа. В Украине почему-то от него до сих пор не отказались.

Между тем, в мае прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в ЗУ «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна), который, в частности, предполагает отход от практики обязательной сертификации качества зерна и продуктов его переработки. Дальше, несмотря на постоянное давление аграриев, эта инициатива не продвинулась. Эксперты уже не скрывают того, что законопроект и ряд других, предусматривающих дерегуляцию аграрного рынка, не были вынесены на повестку дня парламента по настоянию «отдельных членов бывшего Кабинета министров».

Земельный вопрос

С 1 января 2013 года в украинском законодательстве произошли серьезные изменения, регулирующие операции с землей. В частности, вступил в силу закон «О государственном земельном кадастре», согласно которому функции регистрации и учета земельных наделов были переданы государственным кадастровым регистраторам, канула в небытие госрегистрация сделок с земельными участками, а акты на право собственности на землю были заменены свидетельствами на право собственности. Все это должно было сократить бюрократическую составляющую в процессе оформления прав на землю, но, как показала практика, только усугубило ситуацию. Недостаточное количество госрегистраторов и низкая оперативность их работы, крайне неудовлетворительная работа кадастра и путаница в законодательстве в результате привели к тому, что аграрии не смогли зарегистрировать свои права на аренду огромных земельных массивов.

«Сейчас сельхозпроизводители, если они будут стопроцентно придерживаться украинского законодательства, должны вывести из обработки 2 млн га земель. Это те земли, на которые не были зарегистрированы в прошлом году права аренды», - рассказал Лапа.

Оказавшись заложниками искусственно созданных на законодательном уровне сложностей, аграрии попали под прицел сразу нескольких органов – прокуратуры, Укргосреестра и других структур, занимающихся земельными отношениями. Прокуратуры – потому что фактически незаконно обрабатывают сотни гектаров земли, а остальные перечисленные всегда готовы помочь с регистрацией, но только за дополнительную плату.

«Ежегодно аграриям нужно перерегистрировать и заключить договоры на 2-3 млн га земли. И часто нам говорят, что неофициальные платежи, связанные с оформлением различных документов, связанных с регистрацией договоров, составляют от 500 до 1 тыс. грн за гектар», - поясняет ситуацию Заболоцкий.

К слову, в прошлом году аграрные ассоциации не единожды обращались к правительству с просьбой урегулировать проблемы регистрации прав на аренду земли, хотя бы путем увеличения количества регистраторов. Существенных подвижек в этом направлении со стороны властей сделано не было.

Не заплатишь – не поедешь

Еще одна законодательная мозоль, от которой пока безуспешно пытаются избавиться аграрии, - обязательный технический осмотр сельскохозяйственной техники. Справедливости ради стоит сказать, что причислять техосмотр сельхозмашин к прямой коррупции было бы не правильно, так как эта процедура является вполне законной, однако, по словам экспертов, обходится она производителям в миллионы гривен ежегодно. Правда, необходимость техосмотра очень спорная, учитывая то, что ТО для легковых автомобилей в обязательном порядке в стране не проводится.

«Получается, что машинам, которые ездят в городах, обязательный техосмотр не нужен, а трактору, выезжающему в поле, обязательно нужно провести техосмотр. А это еще миллионы гривен», - говорит Лапа.

Ничего кроме государственного вымогательства в техосмотре сельхозтехники не видит и президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Миркевич, утверждающий, что вместо осмотра идет исключительно передача денег.

«Коррупционные схемы работали при получении справок о техническом осмотре техники, которую никто практически не осматривал, а только деньги собирали за бумажки», - рассказывает он.

Попытки отменить ТО сельхозтехники, которая не выезжает на дороги общего пользования, предпринимались депутатами неоднократно, однако на голосование Верховной Рады их предложения, опять-таки, не выносились.

А ларчик просто открывался…

Безусловно, вышеперечисленные пути обогащения чиновников – далеко не весь перечень коррупционных схем, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители и которые в конечном счете оплачивает потребитель - все эти теневые издержки закладываются в себестоимость продукции. Еще есть Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба, которая выдает ряд разрешительных документов, Торгово-промышленная палата с ее сертификатом происхождения зерна, Государственная автоинспекция, получившая в прошлом году право штрафовать автомобили за перегруз, и множество других инстанций, сотрудникам которых непросто прожить на официальную зарплату. Исходя из этого, главное требование аграриев к новому правительству и большинству в парламенте – провести масштабную дерегуляцию аграрного рынка и, как следствие, устранить взяточничество.

«Нас волнует коренная дерегуляция отрасли. Сейчас у нас возникает парадоксальная ситуация, когда один человек выезжает в поле, а десять сидят у него на плечах и требуют каких-то разрешений, инструкций, согласований и за все это берут деньги», - отмечает Лапа.

«Очень важно сегодня новому правительству, новому министру (аграрной политики и продовольствия – УНИАН) начать работу и в течение ближайшего времени ликвидировать все коррупционные схемы, которые работали во всех отраслях экономики Украины, в том числе и в агропромышленном комплексе», - подчеркивает глава совета директоров «Союза птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

В первую очередь, аграрии настаивают на немедленном принятии ряда законопроектов, которые предусматривают отмену обязательной сертификации зерна, техосмотра сельхозтехники, обязательной разработки проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование севооборота, обязательного участия зернохранилищ в зерновом Гарантийном фонде и ряда других.

Пока власть декларирует готовность пойти на встречу сельхозпроизводителям. По словам министра аграрной политики и продовольствия Игоря Швайки, главная задача подконтрольного ему ведомства – сократить количество разрешительных документов, необходимых для работы отрасли.

«Сейчас главная задача - сокращение разрешительных процедур, которые не выполняют определенной функции, а лишь являются сдерживающим фактором, и которые мы можем, в принципе, безболезненно снять. Необходимо упростить механизм регистрации аренды или собственности на землю, снять искусственные барьеры на границе — таможенные, пограничные, фитосанитарные, ветеринарные», - сказал он.

Но насколько быстро обещания превратятся в реальные действия, покажет время.

Яна Брензей (УНИАН)