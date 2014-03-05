Аграрии могут получить 10 тыс. тонн дизтоплива по льготным ценам

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено обратиться к Министерству энергетики и угольной промышленности с просьбой выделить сельхозпроизводителям 10 тысяч тонн дизельного топлива по фиксированной цене для проведения посевной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Минагропрода Игорь Швайка.

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«Мы хотим просить Минэнергоугля выделить нам 10 тысяч тонн топлива Шебелинского ГПЗ. Если такой вариант будет невозможен, то для стабилизации ценовой ситуации будем просить соответствующего участия Кременчугского НПЗ», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что вопрос предоставления топлива аграриям по льготной цене на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных, так как из-за валютных колебаний оно уже ощутимо подорожало, что может стать причиной роста себестоимости сельхозпродукции. Вместе с тем, Швайка не уточнил, по какой именно цене Минагропрод будет просить продавать топливо аграриям.