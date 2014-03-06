В России выявили новую вспышку африканской чумы свиней

Новая вспышка вируса африканской чумы свиней зарегистрирована в очередном охотничьем хозяйстве Ростовской области РФ, говорится в сообщении Россельхознадзора, передает Прайм.

Заболевание было обнаружено 4 марта при исследовании паталогического материала, отобранного от двух павших диких кабанов на территории охотхозяйства "Фоминское" ОАО "Роствертол" в Миллеровском районе региона. Генетический материал возбудителя был выделен в Ростовской областной ветеринарной лаборатории.

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В феврале текущего года на территории Миллеровского района вспышки АЧС уже фиксировались.

"В настоящее время в очагах работают специалисты госветслужбы Ростовской области под контролем Управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия, первоочередные мероприятия проведены", - говорится в сообщении.

АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами. В РФ вирус распространяется с 2007 года. Считается, что он был занесен дикими кабанами на территорию Северного Кавказа из Грузии. За эти годы в РФ уничтожены сотни тысяч свиней.

С начала года на территории Ростовской области было выявлено две вспышки АЧС, все среди диких кабанов, всего в РФ за этот период зарегистрировано 15 очагов: также в Волгоградской, Брянской, Калужской, Московской и Тульской областях. По состоянию на 3 марта на территории страны было 72 активные вспышки заболевания.

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Как сообщал УНИАН, в феврале в Луганской области был зарегистрирован четвертый с начала года случай заболевания животных африканской чумой свиней. В Луганской, Харьковской, Донецкой областях и АР Крым усилен контроль над эпизоотической ситуацией.