Таиланд завалит мировой рынок дешевым рисом

Временное правительство Таиланда готовит массовую распродажу на мировом рынке риса, накопленного в результате забуксовавшей государственной программы «рисового залога», сообщает в четверг Седьмой национальный телеканал страны.

В среду состоялось подписание договоренностей между Таиландом и Китаем о поставке миллиона тонн риса в течение года. Эта сделка готовилась по более высоким ценам еще осенью 2013 года, но сорвалась из-за начавшегося расследования антикоррупционной комиссией деятельности чиновников, проводивших программу. На прошлой неделе переговоры возобновились на новых условиях, передает РИА Новости.

В настоящее время правительство готовит соглашения еще с рядом стран, а оптовые сделки на мировом рисовом рынке приостановлены в ожидании «вброса» качественного таиландского риса по низким ценам.

Правительство вынуждено продавать накопленный рис по ценам ниже мировых, чтобы расплатиться по долгам миллиону крестьян и фермерских хозяйств, участвующих в программе «рисового залога». В настоящее время долг, резко выросший в последние месяцы, составляет около 4 миллиардов долларов. Он стал причиной массовых крестьянских демонстраций в январе-феврале этого года, целого ряда судебных исков против правительства и расследования антикоррупционной комиссией деятельности кабинета и премьера.