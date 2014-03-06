Эксперты прогнозирует сокращение урожая основных сельхозкультур

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные содержатся в балансах, разработанных Украинским клубом аграрного бизнеса (УКАБ) и представленных в ходе международной конференции “Высокомаржинальные культуры — 2014”.

В частности, валовой сбор пшеницы в 2014 году в стране может сократиться на 15,9% по сравнению с 2013 годом — до 18,7 млн тонн на фоне сокращения урожайности этой культуры до 2,99 тонн/га с 3,39 тонн/га и уменьшения посевных площадей.

Урожай кукурузы, по прогнозу УКАБ, в этом году составит 28,1 млн тонн, что на 8,5% меньше, чем в 2013 году. Урожайность этой культуры предположительно снизиться до 5,85 тонн/га с 6,4 тонн/га при сохранении посевных площадей на уровне 4,8 млн га.

Что касается масличных, то, по прогнозу УКАБ, урожай подсолнечника в Украине в 2014 году сократится на 13,1% - до 9,6 млн тонн, что также обусловлено снижением урожайности и незначительным уменьшением посевных площадей.

Вместе с тем, валовой сбор сои в этом году УКАБ оценивает в более чем 3 млн тонн, что на 10% больше урожая 2013 года. Рост урожая сои в этом году будет обусловлен увеличением посевных площадей до 1,6 тонн/га с 1,4 тонн/га в прошлом году.

Сокращение урожайности большинства сельхозкультур в 2014 году в ассоциации объясняют ухудшением финансового положения сельхозпроизводителей в текущем году, в связи с чем они не смогут позволить себе использовать инновационные технологии в производстве.

Исходя из сокращения валового сбора зерновых и масличных, УКАБ прогнозирует в 2014-2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) снижение экспорта пшеницы из Украины на 25,5% - до 7 млн тонн, кукурузы - на 2,6%, до 19 млн тонн. При этом внешние поставки сои в следующем МГ могут вырасти на 33,3% - до 2 млн тонн, а семян подсолнечника - в 2,5 раза, до 450 тыс. тонн.

Читайте такжеВ Украине ранними зерновыми уже засеяно 25,1 тыс. га

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2013 году, по данным Госстата, вырос более чем на 36% - до 63 млн тонн. Экспорт зерновых в 2013-2014 МГ Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает в 33 млн тонн.

Читайте такжеУкраина уже экспортировала 24,7 млн тонн зерновых