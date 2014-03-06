Украинский АПК может увеличить выручку от экспорта продовольствия на 15% - эксперт

Украинский агропромышленный комплекс 2014 году может увеличить выручку от экспорта продовольственных товаров на 15% по сравнению с 2013 годом до 20 млрд долл, за счет высоких урожаев зерновых и масличных культур, а также роста экспорта готовых товаров.

Такой прогноз высказал журналистам начальник отдела АПК госпредприятия «Госвнешинформ» Александр Одосий.

«Экспорт товаров продовольственной группы может вырасти до 18-20 миллиардов долларов, при условии, что Украина сохранит высокие урожаи на зерновые культуры на уровне прошлого года в 63 миллиона тонн», - сказал Одосий.

При этом важной составляющей увеличения выручки он назвал необходимость наращивать экспорт готовой продукции, которая имеет высокую добавленную стоимость.

В тоже время эксперт сообщил, что из-за экономического и политического кризиса в стране, вызвавшего девальвацию гривни, население будет получать меньше реальных доходов , что снизит потребность покупать дорогие импортные продукты.

«Население будет больше экономить и меньше покупать дорогих импортных товаров. Поэтому за счет этих трендов импорт останется при оптимистичном сценарии на уровне предыдущих годов, а при пессимистичном незначительно вырастет» - сказал эксперт, отметив, что в 2013 году было в Украину было импортировано продовольственных товаров на сумму 8,2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивает экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ в 33 млн тонн. Урожай зерновых в 2013 году, по данным Государственной службы статистики, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.

По данным «Украинского клуба аграрного бизнеса», украинские сельхозпроизводители в 2013 году поставили на внешние рынки продукции на 17 млрд долл., что на 4,8% меньше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. «Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков» (Госвнешинформ) - ведущий информационно-аналитический и экспертный центр Украины в сфере внешней торговли, созданный Министерством внешнеэкономических связей и торговли Украины в 1996 году.