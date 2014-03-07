«Милкиленд» за год сократил EBITDA на 12%

Крупный производитель молочной продукции группа компаний «Милкиленд», по предварительным данным, в 2013 году получила 33 млн евро прибыли до вычета расходов по уплате процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA), что на 12% меньше, чем в 2012 году, говорится в сообщении компании.

При этом выручка группы по итогам прошлого года выросла на 19% - до 341 млн евро.

Увеличение выручки компания объясняет ростом продаж цельномолочной продукции на 22%, в том числе на 24% в России и на 18% в Украине. Объем реализации сыров группы в прошлом году вырос на 7% благодаря возобновлению поставок в Россию, которые, в частности, выросли на 2%.

По словам генерального директора группы Анатолия Юркевича, в целом 2013 год был достаточно успешным для группы, однако высокие цены на сырое молоко в Украине и России воспрепятствовали росту рентабельности компании.

«К сожалению, давление наших затрат, вызванных неблагоприятной ситуацией на рынке сырого молока в Украине и России, замедлило трансформацию позитивных достижений в рост рентабельности бизнеса группы», - приводятся в сообщении слова Юркевича.

В 2014 году «Милкиленд» намерен продолжить рост производства. В частности, компания планирует увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью, провести реконструкцию производственных мощностей, увеличить долю собственного молочного сырья в производстве до 40%, а также загрузить производственные мощности завода «Островия» в Польше на 50%, продвинуть его продукцию на польском рынке, а также получить разрешение на экспорт товаров с «Островии» в Россию.

Как сообщал УНИАН, «Милкиленд» в 2012 году получил 13,6 млн евро чистой прибыли, что на 8,4%, меньше, чем годом ранее. При этом выручка компании в 2012 году выросла на 2,6% - до 287 млн евро.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию в более чем 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

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