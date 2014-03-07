Ситуация в Украине вызвала самый резкий за последние 2 года скачок мировых цен на продовольствие

Геополитическая напряженность вокруг крупного мирового производителя зерна - Украины - вызвала самый резкий за последние два года скачок мировых цен на продовольствие. Об этом говорится в мартовском отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO, ФАО), пишут "Ведомости".

Индекс продовольственных цен в феврале вырос на 2,6% до 208,1 пункта в годовом выражении, отчиталась организация.

Она отмечает, что рост индекса связан прежде всего с изменением динамики цен на пшеницу и кукурузу.

Индекс был на нисходящем тренде с 2011 г. Эксперты ФАО пока не называют произошедшее сломом тренда, однако с долей осторожности говорят о том, что природные факторы могут поддержать цены на сахар и пшеницу, а повышение спроса — цены на кукурузу, молочные продукты и масло.

По прогнозу ФАО, мировое производство пшеницы в 2014 г. может снизиться на 1,7% от уровня 2013 г., но урожай (704 млн т) все-таки станет вторым крупнейшим в истории.

Министерство сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) до начала кризиса в Украине прогнозировало, что страна в текущем сезоне выйдет на пятое место в мире по экспорту пшеницы и на третье — по экспорту кукурузы. При этом около 10% украинского экспорта зерна проходит через порты Крыма.