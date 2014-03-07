Минагропрод хочет ограничить размер земельного банка агрохолдингов

Министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка выступает за введение на законодательном уровне ограничения по размеру земельного банка для аграрных компаний.

Об этом Швайка сказал в интервью агропорталу Latifundist.com.

«Предварительно будет проведена работа с бизнесом, итогом которой станут законодательные ограничения деятельности агрохолдингов в Украине. Ведь 500 тыс. га в одних руках - это очень много. Размеры холдингов должны быть меньше», - цитирует Latifundist.com. министра.

По его словам, то, что некоторым компаниям в Украине удалось сконцентрировать сотни тысяч гектаров сельхозугодий, является признаком явного нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, Швайка подчеркнул, что агрохолдинги, обрабатывающие большие массивы земли, не уделяют достаточно внимания материальному состоянию сельских местностей, в которых они работают.

Вместе с тем, министр не уточнил, какой размер земельного банка для украинских компаний он считает максимально допустимым.

Справка УНИАН. Крупнейшим по размеру земельного банка в Украине является агрохолдинг «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка, который обрабатывает 657 тыс. га. Второе место делят агрохолдинги «Кернел» и NCH, которые контролируют около 400 тыс. га каждый. На третьем месте – производитель курятины «Мироновский хлебопродукт» с 360 тыс. га (280 тыс. га в Украине и 40 тыс. га в России).