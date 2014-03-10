Американцы и ирландцы создадут крупнейшую в мире банановую компанию

Об этом говорится в распространенном 10 марта сообщении Chiquita, пишет Лента.ru.

Объединенная компания получит название ChiquitaFyffes. Ее совокупные продажи могут превысить 160 миллионов коробок бананов — больше, чем у любого конкурента. В Chiquita прогнозируют, что совместные продажи с Fyffes достигнут 4,6 миллиарда долларов в год.

Слияние двух предприятий будет организовано через обмен акциями. Владельцы Fyffes получат 49,3% в ChiquitaFyffes, а остальные доли будут принадлежать Chiquita.

Fyffes 10 марта обнародовала свои финансовые результаты за прошлый год. Чистая прибыль компании до выплаты налогов составила 28,6 миллиона евро при выручке в 1,08 миллиарда евро. Chiquita за 2013 год отчиталась о чистом убытке в 16 миллионов долларов и выручке в 3,057 миллиарда долларов.

Chiquita ведет бизнес в 70 государствах. Ее штаб-квартира расположена в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Chiquita реализует продукцию под собственным брендом, а также под торговой маркой Fresh Express. Штат объединенной компании составит около 32 тысяч человек.

Основными конкурентами ChiquitaFyffes на банановом рынке станут Dole Foods и Fresh Del Monte Produce. На долю этих трех производителей приходится до двух третей всего рынка бананов в мире.

Рейтинг крупнейших производителей бананов возглавляет Индия. За ней следуют Уганда и Китай. В первой десятке также находятся Филиппины, Эквадор, Бразилия, Индонезия, Колумбия, Камерун и Танзания.