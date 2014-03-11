S&P снизило рейтинг агрохолдинга «Креатив»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services, вслед за снижением суверенного рейтинга Украины, снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте одного из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине группы «Креатив» до «ССС» с «ССС+», говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, долгосрочный кредитный рейтинг компании по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «B-». Прогноз по всем рейтингам – «негативный».

«Понижение рейтингов компании отражает понижение суверенного рейтинга Украины и оценки риска перевода и конвертации валюты до «ССС+», поскольку основные производственные активы «Группы Креатив» сосредоточены в этой стране», - сказано в сообщении агентства.

Тем не менее, отметили в агентстве, компания поддерживает удовлетворительные показатели операционной деятельности и по состоянию на конец 2013 года демонстрировала улучшившиеся финансовые показатели. При этом S&P оценивает профиль бизнес-рисков «Креатива» как «уязвимый», а профиль финансовых рисков как «агрессивный».

Ранее S&P по той же причине снизило рейтинг агрохолдингов «Мироновский хлебопродукт» и «Укрлендфарминг».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля S&P понизило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС» с негативным прогнозом. Одновременно агентство подтвердило рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ «Сонола», «Деликон» и «Дивное».