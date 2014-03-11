В Госпродкорпорации провели кадровые ротации

Министерство аграрной политики и продовольствия сегодня приняло отставку главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Игоря Якубовича. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава министерства Игорь Швайка

“На сегодняшний день уволен глава правления (ГПЗКУ — УНИАН) Якубович. Назначен новый глава правления”, - сказал Швайка, не уточнив, кто возглавил корпорацию.

Кроме того, по словам министра, в ГПЗКУ была проведена масштабная ревизия, о результатах которой будет проинформировано позже.

Что касается выполнения корпорацией обязательств по поставкам зерна перед Китаем, то Швайко подтвердил, что китайская сторона не подавала судебного иска к ГПЗКУ.

“Иска нет. Есть сложные отношения, были сложные переговоры по многим направлениям”, - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что слухи о невыполнении корпорацией своих обязательств по внешним торговым договорам являются неправдивыми.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль сообщил, что Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл., которые были предоставлены Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай. По его данным, вопреки договоренностям, Китаю было продано зерно на сумму 153 млн долларов, тогда как остальные деньги были использованы на закупку зерновых для поставки в другие страны. В ГПЗКУ эту информацию опровергли, заявив, что корпорация не получала никаких исков в Лондонский международный арбитражный суд, а согласно договоренностям с китайской стороной, она имеет право поставлять зерно как непосредственно в Китай, так и в другие страны, поэтому заявление о том, что компания работала «в обход» контракта, также неверно.

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Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

Игорь Якубович был назначен на должность председателя ГПЗКУ в январе 2013 года.