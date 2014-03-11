В Крыму ожидают существенного недосева яровых из-за военной интервенции России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава министерства Игорь Швайка.

“По предварительным негативным прогнозам, большая часть (яровых в Крыму — УНИАН) будет недосеяна. Крым всегда был дотационным с точки зрения поставок продовольствия, и такая же ситуация сохраняется и в этом году. Скорее всего, она будет еще более усилена из-за экспансии”, - сказал Швайка.

По его словам, на сегодняшний день аграрии Крыма остро ощущают дефицит топлива, что также может стать причиной срыва посевной.

Кроме того, министр отметил, что в связи с военными действиями в Крыму могут оказаться под угрозой поставки зерновых на экспорт через Черноморские порты, поэтому сегодня министерство работает над тем, чтобы диверсифицировать риски и обеспечить доступ экспортеров к портовой сети.

В целом на сегодняшний день, по информации Швайки, яровые культуры посеяны на 160 тыс. га, или 4% от прогнозируемых площадей.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозировал, что под урожай зерновых культур 2014 года в Украине будет засеяно 16,5 млн га площадей, что на 1,6% больше, чем в 2013 году. При этом площади под техническими культурами в текущем году могут быть сокращены на 4,6% - до 7,3 млн га.

Сев яровых зерновых в стране в 2014 году прогнозировался на площади 8,6 млн га.

1 марта Совет Федерации России, «исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ», единодушно принял предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.