В Крыму ожидают существенного недосева яровых из-за военной интервенции России
На сегодняшний день яровые культуры посеяны в Крыму на 30 тыс. га, однако в связи с военной интервенцией Российской Федерации аграрии полуострова могут не успеть засеять существенную часть посевных площадей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава министерства Игорь Швайка.
“По предварительным негативным прогнозам, большая часть (яровых в Крыму — УНИАН) будет недосеяна. Крым всегда был дотационным с точки зрения поставок продовольствия, и такая же ситуация сохраняется и в этом году. Скорее всего, она будет еще более усилена из-за экспансии”, - сказал Швайка.
По его словам, на сегодняшний день аграрии Крыма остро ощущают дефицит топлива, что также может стать причиной срыва посевной.
Кроме того, министр отметил, что в связи с военными действиями в Крыму могут оказаться под угрозой поставки зерновых на экспорт через Черноморские порты, поэтому сегодня министерство работает над тем, чтобы диверсифицировать риски и обеспечить доступ экспортеров к портовой сети.
В целом на сегодняшний день, по информации Швайки, яровые культуры посеяны на 160 тыс. га, или 4% от прогнозируемых площадей.
Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозировал, что под урожай зерновых культур 2014 года в Украине будет засеяно 16,5 млн га площадей, что на 1,6% больше, чем в 2013 году. При этом площади под техническими культурами в текущем году могут быть сокращены на 4,6% - до 7,3 млн га.
Сев яровых зерновых в стране в 2014 году прогнозировался на площади 8,6 млн га.
1 марта Совет Федерации России, «исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ», единодушно принял предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.
При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.