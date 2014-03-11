Для проведения посевной кампании аграриям не хватает 8 млрд грн

Посевная кампания 2014 года обойдется украинским аграриям в 42,8 млрд грн, из которых 8 млрд грн им необходимо привлечь в виде кредитов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова главы ведомства Игоря Швайки.

«Из общей потребности в средствах собственными ресурсами предприятия обеспечены на 34,8 млрд грн (81,3%). То есть прямой дефицит собственных средств составляет 8 млрд грн», - цитирует пресс-служба Швайку.

По его словам, дефицит средств в размере 4,7 млрд грн планируется покрыть за счет привлечения банковских кредитов, а 3,1 млрд грн – за счет коммерческий займов. При этом Швайка отметил, что для решения этого вопроса министерство ведет переговоры с представителями Национального банка, коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями.

Кроме того, по словам министра, еще одним способом привлечения средств для аграриев является их участие в форвардных программах Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой корпорации. В частности, Аграрный фонд по состоянию на 7 марта законтрактовал 409 тыс. тонн зерна будущего урожая, выплатив сельхозпроизводителям 366 млн грн авансовых платежей.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, в 2013 году аграрии потратили на весенне-полевые работы 38-39 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем в 2012 году. При этом объем собственных средств у сельхозпроизводителей составил порядка 30,5 млрд грн (80% от потребности).