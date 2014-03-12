В России говорят, что Roshen не выполнил их требования

Об этом заявила временно исполняющая обязанности главы Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«Нами были выставлены определенные условия по возвращению конфет Roshen, но пока ответа на свои вопросы мы не получили. И в последний период времени, в принципе, никакой информации нет», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.