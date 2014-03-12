Капитализация украинских агрокомпаний упала почти на 30%

Рыночная капитализация украинских аграрных компаний, акции которых котируются на международных фондовых биржах, к 11 марта упала на 30% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составила 4,893 млрд долл., сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

При этом, по словам эксперта аграрных рынков УКАБ Игоря Остапчука, наибольшее падение капитализации отечественных агрохолдингов отмечалось на протяжении последнего квартала.

«Большинство котировок показали наибольшие темпы падения на протяжении последнего квартала. Если сравнивать котировки по состоянию на 11 марта 2014 года с аналогичным числом ноября прошлого года, то мы будем наблюдать уменьшение рыночной капитализации за этот период на 22,7%», - цитирует пресс-служба Остапчука.

Больше всего за указанный период, по данным УКАБ, потеряли в капитализации крупнейший производитель масложировой продукции в стране агрохолдинг «Кернел» (57,5%), ведущий производитель курятины «Мироновский хлебопродукт» (32%) и производитель молочной продукции «Укрпродукт» (33,1%). При этом повышение стоимости продемонстрировали только три украинских компании – «Сахарный союз «Укррос» (7,7%), агрохолдинг «Мрия» (26,1%) и французский холдинг с активами в Украине AgroGeneration (134,9%), который в прошлом году объединился с холдингом Harmelia.

Как сообщал УНИАН, обострение политического конфликта в Украине спровоцировало отток инвесторов из страны. В результате, банковская система страны была дестабилизирована, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10-11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года. Кроме того, крайне негативно на настроения инвесторов влияет военная интервенция Российской Федерации в Крыму, которая усложняет экономическую жизнь полуострова.