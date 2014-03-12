Производитель пива «Оболонь» сократил прибыль на 13%

Один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков в Украине компания «Оболонь» в 2013 году получила 195,3 млн грн чистой прибыли, что на 12,8% меньше, чем годом ранее.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, стоимость ее активов по итогам прошлого года выросла на 1,8% - до 3,662 млрд грн.

Текущие обязательства «Оболони» в 2013 году сократились на 5,5% - до 1,445 млрд грн, а долгосрочные – уменьшились на 7,2%, до 893,8 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, «Оболонь» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 88,9% по сравнению с 2011 годом - до 223,9 млн грн. Стоимость активов компании по итогам 2012 года составила 3,596, млрд грн, что на 5,8% больше, чем в 2011 году.

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Справка УНИАН. В состав корпорации «Оболонь», кроме завода в Киеве («Оболонь»), входят «Пивоварня Зиберта» (Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков «Красиловское» (Хмельницкая обл.).

Также в состав корпорации входят другие предприятия, в частности по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, завод по производству стеклотары.