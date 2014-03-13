Государственную зерновую корпорацию возглавил Вовчук

Министерство аграрной политики и продовольствия назначило главой правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Петра Вовчука, до этого занимавшего должность директора «ГПЗКУ Земельный фонд».

Согласно сообщению корпорации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решение о назначении было принято 11 марта.

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Ранее Вовчук также работал заместителем главы правления обанкротившегося государственного оператора зернового рынка «Хлеб Украины» и заместителем директора «Агрофирмы АВИС».

«ГПЗКУ Земельный фонд», который ранее возглавлял Вовчук, согласно информации в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, не имеет прямого отношения к ГПЗКУ, а ее основным владельцем является «Хлеб Инвестбуд».

Как сообщал УНИАН, ранее министр аграрной политики и продовольствия сообщил об увольнении по собственному желанию главы ГПЗКУ Игоря Якубовича.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта.

В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.