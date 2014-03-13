Кабмин сделал бессрочным разрешение на ввоз животноводческой продукции

Кабинет министров Украины принял постановление о бессрочности действия разрешения на ввоз на территорию страны животных, животноводческой продукции, репродуктивного материала, биологических продуктов, премиксов и кормов, а также патологического материала и ветеринарных препаратов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

При этом в министерстве уточнили, что для ввоза сырья и продукции животноводства, которые ранее импортировались Украиной, разрешения не нужно.

По словам главы ведомства Игоря Швайки, такое решение является одним из шагов на пути преодоления коррупции в аграрной отрасли.

«Это решение правительства является еще одним шагом к искоренению коррупционных схем в аграрной отрасли, ведь оно значительно упрощает разрешительные процедуры ведения деятельности, связанной с ввозом на территорию Украины животных и продуктов животного происхождения», - цитирует пресс-служба Швайку.

В министерстве отметили, что ранее производители не единожды жаловались на то, что за такое разрешение, которое выдавалось импортеру Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой и которое должно быть бесплатным, приходилось платить 35 долл. за тонну ввозимой продукции.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Украинской аграрной ассоциации, ежегодные поборы с сельхозпроизводителей составляют 3-4 млрд грн. По мнению ассоциации, для преодоления коррупции необходимо упразднить те процедуры и разрешительные документы, которых нет в цивилизованных странах мира.