Украина недополучит 1,5 млн тонн зерновых из-за срыва посевной в Крыму

Из-за возможного срыва посевной кампании в АР Крым, обусловленного военной интервенцией Российской Федерации, Украина в 2014 году может недополучить 1,5 млн тонн урожая зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

«Что касается Крыма, то складывается впечатление, что полтора миллиона тонн зерна мы уже не получим», - сказал Клименко.

« Мало того, что практически почти уничтожен туристический сезон, уничтожена и посевная.С чего будет жить регион и кто его будет дотировать, остается большим вопросом», - добавил он.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день в Севастополе прекращают работать перевалочные комплексы. Тем менее, Клименко подчеркнул, что это не станет причиной срыва экспорта зерна из Украины в 2013-2014 маркетинговом году (июль 2013 - июнь 2014), так как необходимые объемы зерна могут быть переброшены на перевалки в Одесской, Николаевской областях.

«У нас есть контракты, экспортную программу мы выполним. Украина выйдет на второе место в мире по экспорту зерна», - подытожил эксперт.



