Швайка предлагает отменить обязательный техосмотр сельхозтехники

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает отменить обязательный технический осмотр сельскохозяйственной техники, заменив его добровольным декларированием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе бизнес-завтрака с членами Американско-Украинского делового совета (USUBC) заявил министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

“Мы выступаем с инициативой об отмене технического осмотра сельскохозяйственной техники. Одновременно будем предлагать бизнесу добровольное декларирование и введение реестра сельхозтехники”, - сказал Швайка.

Кроме того, по словам министра, для стимулирования производства сельхозтехники в Украине министерство намерено добиться введения высоких пошлин на импорт сельхозмашин через 5 лет.

“Мы приглашаем иностранные компании в Украину не для ввоза техники, а для привнесения технологий”, - сказал министр.

По его словам, такие пошлины сделают практически невозможным импорт сельхозтехники, что будет мотивировать зарубежных инвесторов и производителей развивать сельхозмашиностроение в Украине.

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Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации не единожды обращались к правительству с просьбой отменить обязательный техосмотр сельхозтехники, акцентируя на бессмысленности этой процедуры и множестве коррупционных составляющих в ней.