Украина продолжит сотрудничество с Китаем в аграрной сфере

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка обсудил с послом Китайской Народной Республики в Украине Чжан Сиюнем возможности дальнейшего сотрудничества стран в агропромышленном секторе, сообщила пресс-служба Минагропрода.

В частности, Швайка акцентировал внимание посла на важности продолжения сотрудничества между Украиной и Китаем в рамках зерновых контрактов, а также на поиске новых направлений работы.

«Ключевыми направлениями двустороннего сотрудничества для нас являются сферы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, мы заинтересованы в привлечении китайских инвестиций для совместной реализации проектов в сфере ветеринарной медицины и животноводства, грибоводства и растениеводства, рыбного хозяйства и мелиорации», - цитирует пресс-служба министра.

Со своей стороны Чжан Сиюнь, как сообщили в Минагропроде, подтвердил намерение китайской стороны продолжать стратегическое сотрудничество с Украиной в рамках уже подписанных договоров. При этом, по словам посла, в ближайшее время в Киев должна приехать группа китайских экспертов для обсуждения с украинской стороной перспектив сотрудничества в зерновой отрасли и возможных новых направлений работы.

В министерстве также сообщили, что посол от имени представителей китайского бизнеса заверил украинского министра, что все проблемные моменты, которые возникали или будут возникать во время реализации контрактов, будут решаться в ходе двухсторонних консультаций и исключительно путем переговоров между сторонами. Кроме того, он отметил, что пауза в отношениях, которая возникла из-за политической ситуации в Украине, завершена, поэтому Китай готов к активному сотрудничеству с новым украинским правительством.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай.

В конце февраля 2014 года народный депутат Геннадий Москаль сообщил, что Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл., которые были предоставлены Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай. Однако ГПЗКУ и министр Швайка опровергли эту информацию. Не подтверждал ее и официальный Китай.