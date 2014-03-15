Глава Минагропрода обещает регулярные консультации с бизнесом

«Хотел бы проводить с вами (Общественным советом - УНИАН) регулярные консультации, для того, чтобы обмениваться опытом, учитывать пожелания бизнеса и институтов гражданского общества. Надеюсь, мы с вами найдем тот компромиссный и конструктивный вариант сотрудничества, и обеспечим нормальную работу АПК», - цитирует пресс-служба Швайку.

Министр отметил, что новое правительство и руководство Минагропрода намерено наладить прямую связь с различными институтами гражданского общества и бизнесом.

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«Для того, чтобы Общественный совет функционировал полноценно и эффективно, необходима регулярная и обратная связь. Убежден, что в составе Общественного совета должны быть люди, которые критически оценивают деятельность министерства и одновременно выдвигают конструктивные предложения по работе ведомства», - сказал Швайка.

В новый состав Общественного совета при Минагропроде вошло 74 представителя общественных организаций. Председателем избрали президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, его заместителем - председателя Аграрного союза Украины Геннадия Новикова.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Верховная Рада назначила Арсения Яценюка премьер-министром Украины и утвердила состав Кабинета министров Украины. Главой Минагропрода стал депутат от фракции "Свобода" Игорь Швайка.