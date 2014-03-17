Аграрии могут не засеять 20% сельхозземель из-за ситуации в стране - УКАБ

Украинские аграрии в 2014 году, в связи со сложной экономической и политической ситуацией в стране и нетипичными погодными условиями, могут не засеять 20% сельскохозяйственных земель, что приведет к потере 11,1 млн тонн урожая или 25,1 млрд грн выручки по нынешним ценам, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Убыточность большинства агрокультур прошлого года и отсутствие какого-либо финансирования в связи со сложной экономической и политической ситуацией в Украине могут привести к существенным потерям урожая зерновых и масличных культур в 2014 году", - говорится в сообщении.

Также УКАБ отмечает, что ситуация осложняется нетипичными погодными условиями, в частности, отсутствием снежного покрова в большинстве регионов, а, значит, и влаги в верхнем слое почвы.

По данным ассоциации, в Украине по состоянию на 13 марта засеяно 306 тыс. га земель зерновыми и зернобобовыми культурами, в основном, на юге и востоке страны, что составляет 11% от ожидаемых посевных площадей.

В УКАБ сообщили, что президент ассоциации Алекс Лисситса просит правительство остановить дискуссии о налоговых нововведениях для АПК Украины и наложить мораторий на любые изменения налоговой системы и налоговые проверки для агросектора минимум до конца года. Также, по мнению президента УКАБ, необходимо провести срочные встречи с финансовыми учреждениями относительно разблокирования финансирования отрасли с целью поддержки мелкого и среднего агропроизводителя. Иначе, по его словам, аграрный сектор не сможет закончить 2014 год без существенных потерь.

В УКАБ напомнили, что крупнейшие аграрные ассоциации, такие как «Союз птицеводов Украины», «Союз кормопроизводителей Украины», «Украинский клуб аграрного бизнеса», «Аграрный союз Украины», «Украинская аграрная ассоциация», уже предоставили конкретные предложения министру аграрной политики и продовольствия Украины Игорю Швайке и и.о. президента Украины Александру Турчинову по дерегуляции сектора. В частности, они призывают отменить обязательную сертификацию зерна, технический контроль сельскохозяйственной техники, согласование на ввоз средств защиты растений, двойную регистрацию при оформлении договора аренды, обязательность проектов севооборота и ряда документов при регистрации права аренды сельскохозяйственных земель.

«Мы обращаемся к правительству и парламенту Украины с просьбой как можно быстрее решить указанные вопросы и призываем парламентариев в это трудное для страны время сделать все для срочного решения проблем аграрного сектора. Поскольку пренебрежение данными проблемами может вызвать в стране еще один кризис - продовольственный», - цитирует пресс-служба президента УКАБ.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозировал, что под урожай зерновых культур 2014 года в Украине будет засеяно 16,5 млн га площадей, что на 1,6% больше, чем в 2013 году. При этом площади под техническими культурами в текущем году могут быть сокращены на 4,6% - до 7,3 млн га. Сев яровых зерновых в стране в 2014 году прогнозировался на площади 8,6 млн га.

Ранее аграрные ассоциации обратились с просьбой к Верховной Раде и новому составу Кабинета министров в ближайшее время провести масштабную дерегуляцию отрасли и сделать невозможным применение коррупционных схем на рынке. До этого ассоциации не раз обращались к парламенту и правительству с просьбой провести дерегуляцию рынка зерна, сократить количество разрешительных документов, упростить процедуру регистрации прав аренды земли, однако их просьбы не были удовлетворены на законодательном уровне.

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