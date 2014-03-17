"Агротрейд" построит семенной завод за 22,6 млн гривень

Одна из крупных агропромышленных групп Украины «Агротрейд» в 2014 году намерена приступить к строительству первой очереди семенного завода, общая стоимость которого оценивается группой в 22,6 млн грн, сообщила пресс-служба компании. Согласно сообщению, мощность завода, который будет построен на базе входящего в состав группы предприятия «Колос» (Харьковская обл.), составит 10 тыс. тонн семян в сезон.

«На семенном заводе планируется обрабатывать семена подсолнечника, кукурузы, ячменя, озимой пшеницы, сои и гречихи», - цитирует пресс-служба начальника технического отдела «Агротрейда» Сергея Щербаня.

При этом в компании сообщили, что на сегодняшний день уже приобретено технологическое оборудование для оснащения завода на сумму 1,2 млн евро.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Агротрейд» работает на зерновом рынке с 1998 года. В состав группы входят 16 сельхозпредприятий, 12 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей мощностью хранения 530 тыс. тонн. Земельный банк компании, который расположен в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, составляет 67,3 тыс. га.