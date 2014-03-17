Мировые цены на зерновые падают

Цены на кукурузу на Чикагской товарной бирже в понедельник снизились на 1,9% - до 4,77 долл. США за бушель, а пшеница подешевела на 2% - до 6,73 долл. за бушель на фоне данных о стабильном зерновом экспорте из Украины, сообщает информационное агентство Bloomberg.

“Экспорт зерновых (из Украины – УНИАН) не страдает из-за российской агрессии в Крыму. На прошлой неделе Украина экспортировала рекордное количество зерновых с начала года”, - говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, на прошлой неделе Украина отгрузила почти 700 тыс. тонн зерновых, из которых более 50 тыс. тонн приобрели китайские компании.

В сообщении также отмечается, что напряженная ситуация в Крыму привела к подорожанию зерновых в начале года из-за опасений участников рынка относительно срыва поставок из Украины, которая занимает третье место в мире по экспорту кукурузы, и шестое место по экспорту пшеницы. Цены на пшеницу с начала 2014 года поднялись на 14%, что является самым значительным ростом с 2008 года.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) по состоянию на 14 марта поставили на внешние рынки 25,7 млн тонн зерновых, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона.

При этом Министерство аграрной политики прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

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