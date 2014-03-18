Москва озадачилась продовольственной безопасностью ввиду санкций против России

В Москве провели анализ ситуации с продовольствием в городе в связи с возможным введением странами НАТО экономических санкций против России, пишут «Известия».

Как рассказал изданию руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, если страны, входящие в Североатлантический альянс, перекроют поставки продуктов, торговым сетям придется искать новых поставщиков ягод и фруктов, а мясоперерабатывающим комбинатам, «заточенным» под импортное сырье, — поставщиков свинины и говядины. По информации департамента, теперь Москва надеется на более интенсивное сотрудничество со странами БРИКС.

По словам чиновника, сейчас в Москве нет перебоев с поставками продовольствия.

Наибольшее влияние санкции могут оказать на рынок мяса, а также ягод и фруктов. Как рассказали в департаменте, Москва закупает за рубежом 67% мяса, при этом до 40% идет из стран НАТО.

"Если посмотреть, что поставляется на прилавки магазинов, то это будет в основном отечественное мясо, — отметили в департаменте. — Но комбинаты, которые производят колбасу и другие продукты переработки мяса, используют в основном импортное оборудование и «заточены» под импортное сырье. Это связано с тем, что у нас в стране не каждое, например, свиноводческое предприятие делает свинину по тем технологиям, которые есть на Западе. В Москве шесть мясоперерабатывающих комбинатов, и они в разной степени зависят от импорта".

Как отметили в ведомстве, сейчас около 20% мяса Москва получает из Бразилии, и "если будут санкции, мы будем переориентироваться и в большей степени использовать потенциал Южной Америки".

По информации ведомства, Москва закупает за рубежом 85% фруктов и ягод, при этом около 50% привозятся из стран НАТО, в частности из Испании, Польши, Голландии. В департаменте отметили, что собственными силами недопоставки не возместить, потому что «не все фрукты и ягоды у нас растут», поэтому более тесное сотрудничество придется развивать с другими государствами.

Московское правительство не ожидает проблем с молочной продукцией.

Что касается поставок из самой Украины, как отметили в ведомстве, в последнее время она «мало времени уделяла сельскому хозяйству» и ее участие на московском рынке продовольствия минимально.

"Если брать поставки в Россию в целом, Украина будет на первом месте по соли", -отметили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что Москва самостоятельно сейчас не ведет переговоры с властями других государств, потому что это задача федерального правительства.