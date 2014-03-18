Переговоры по созданию Причерноморского зернового пула приостановлены

Переговоры по созданию Причерноморского зернового пула Украины, России и Казахстана были приостановлены, так как без Украины его создание невозможно, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

“Без Украины пул бессмысленный”, - сказал Злочевский.

По его словам, после смены власти в Украине о создании такого экономического объединения “не с кем разговаривать”.

“Видимо, вопрос временно нужно приостановить и ждать стабилизации на Украине, чтобы возобновлять эту тему вообще”, - заключил Злочевский.

Как сообщал УНИАН, идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет, однако конкретных решений ранее принято не было. Переговоры активизировались в новой стадии в октябре 2013 года, однако экс-министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк неоднократно называл эту идею невыгодной и неперспективной.

Причерноморский зерновой пул подразумевал маркетинговое и логистическое объединение стран, использующих черноморские порты для экспорта зерна на мировой рынок.

Читайте такжеЕБРР: мировой рынок зерна стал больше зависеть от поставок из Украины, Казахстана и РФ