Глава Минагропрода Швайка: Украина обеспечит экспорт зерна, несмотря на действия России

- Игорь Александрович, вы возглавляете Министерство аграрной политики и продовольствия чуть более двух недель. Что успели сделать и какие планы на ближайшее время?

- Мы успели начать работать. Уже наладили прямую связь с бизнесом. Кабинетом министров принято постановление, которым отменена обязательная сертификация ветеринарами каждой партии импортируемой продукции. За это бизнес сказал нам большое спасибо, потому что формально сертификат был бесплатным и выдавался на протяжении 30 дней. Естественно, 30 дней бизнес ждать не мог и пытался купить этот бесплатный документ. Кроме того, работаем сейчас с комитетом Верховной Рады по вопросам агрополитики на предмет нашего взаимодействия. Пересматриваем целевые программы, исходя из ситуации с сокращением бюджетных расходов. В частности, у нас уже не будет такой программы как поддержка создания оптовых рынков сельхозпродукции.

- Запланированы ли кадровые ротации в министерстве и подконтрольных ему учреждениях?

- Безусловно. На сегодняшний день уволен заместитель министра Валерий Давыденко. Подана кандидатура на эту должность, она будет рассматриваться в среду на заседании правительства. Что касается центральных органов исполнительной власти, то на сегодня ни у одного из них нет руководителя – ими временно руководят заместители и исполняющие обязанности. Все это - шлейф «семьи», когда ее «друзья» назначались на должности и занимались сомнительными вопросами, жили презентационной жизнью, а ведомства, которые они возглавляли, работали автономно от руководителя. Но все перестановки мы осуществляем по простому принципу - «нормально работает – не трогай».

- Как продвигается посевная? Хватает ил аграриям средств на проведение весенне-полевых работ?

- На сегодняшний день засеяно более 430 тыс. га - 15% от прогноза (интервью состоялось 18.03.2014). Стоимость посевной выросла. В текущем году расходы на один гектар составляют 2,087 тыс. грн, что почти на 240 грн больше, чем в прошлом году. Что касается дефицита средств у сельхозпроизводителей, то он составляет от 8 до 10 млрд грн. Для решения этого вопроса планируем привлекать средства по различным схемам, в том числе при участии международных финансовых институтов – уже общались с IFC, Всемирным банком и другими. Кроме того, найти деньги могут помочь Государственная продовольственно-зерновая корпорация и Аграрный фонд, которые проводят форвардные закупки зерна. Сложно с кредитованием, но мы ищем способы, как это сделать.

- Как решается проблема с посевной в Крыму, в частности, с поставками топлива сельхозпроизводителям полуострова?

- Этот вопрос тяжело решается. Движение автомобильного транспорта в Крым усложнено, железнодорожный – передвигается, но на въезде на полуостров постоянные задержки. Собственно, те преступления, которые совершает так называемая крымская власть при поддержке Российской Федерации, дают о себе знать. Несмотря на это, аграрии работают, отчитываются, говорят о подорожании необходимых для посевной ресурсов. Кроме того, у нас есть информация о существенном подорожании продуктов питания и дефиците горюче-смазочных материалов в Крыму. Но, в целом, ситуация не катастрофическая.

- В полном ли объеме крымчане обеспечены продовольствием?

- Оккупированный военными иностранного государства Крым как часть суверенной территории Украины на сегодняшний день имеет плохую коммуникацию с центром. Российская Федерация делает все, чтобы связь была затруднена. Несмотря на это, у нас есть свои люди на местах, обеспечение полуострова продовольствием контролируется. На сегодняшний день Крым обеспечен продуктами питания. Прогнозировать, что будет дальше, сложно, потому что завтра военный конфликт может перейти в более острую фазу.

- Несет ли агрессия со стороны России в Крыму угрозу осуществлению Украиной экспорта зерна? Не выросла ли на фоне рисков стоимость фрахта?

- Да, бизнес озадачен ситуацией. Непонятно, как везти зерно, экспортировать, продавать с отсрочкой - уверенности в завтрашнем дне нет. Но хоть и проблемно, и сложно, но решить проблему можно.

- Если Россия все-таки аннексирует Крым, то Украина потеряет ряд перевалок в портах. Как будет решаться вопрос и хватит ли перевалочных мощностей в портах Одессы и Николаева для отгрузки зерновых грузов в полном объеме?

- Мы готовимся к такому варианту, просчитываем возможности. У нас есть новые наработки по строительству перевалок и портовых элеваторов. Обсуждали этот вопрос с IFC. К тому же рассматривается программа дноуглубления Днепра, которая сделает реку в полной мере судоходной, чтобы корабли на рейде могли осуществлять перевалку. Что касается перевалочных мощностей в Одессе и Николаеве, то они справятся с теми объемами, которые могут быть переброшены с Крыма.

- Как министерство планирует способствовать решению проблемы зерновой логистики, в частности, постоянной нехватки вагонов-зерновозов, элеваторных мощностей и т.д.?

- Идеи и проекты есть. Мы привлекли к решению вопроса отличных специалистов в области логистики, которые ранее были отстранены от возможности работать на этом рынке. В 2014/2015 маркетинговом году эффект от их деятельности будет заметен.

- Аграрные ассоциации не единожды выступали за легализацию генетически модифицированных семян в Украине. Какова позиция Минагропрода в этом вопросе?

- Осторожная. Мы, кроме того, что занимаемся продовольственной безопасностью, еще контролируем безопасность продуктов питания. И если мы пустим в оборот что-то лишнее, то потом от него будет очень сложно избавиться. Поэтому в данном вопросе алгоритм действий таков: определяем максимально допустимый уровень ГМО, формируем национальный реестр такой продукции, определяем порядок ее утилизации и потом уже говорим о воплощении проекта в жизнь.

- Проясните ситуацию с Аграрным фондом. В прошлом году Кабмин решил реорганизовать его в публичное акционерное общество. Парламент за такое решение не голосовал, но уже в начале текущего года были созданы дочерние предприятия фонда – «Агрофонд-зерно» и «Агрофинфонд». Как это произошло и какова дальнейшая судьба этих «дочек»?

- Аграрных фондов у нас, между прочим, два. Один – государственная специализированная бюджетная организация. Второй – публичное акционерное общество. Они оба работают. Их создание было целесообразно, потому что каждый выполняет свою регулирующую функцию и неплохо с этим справляется. Вопрос создания «дочек» сегодня находится в процессе изучения. Идея сама по себе хорошая, но фактически она могла использоваться для выведения капитала. К примеру, «Агрофинфонд» был создан для привлечения инвестиций. Возможно, он и будет существовать, если мы найдем механизм, путем которого он будет взаимодействовать с инвесторами. Но необходимо понимать, что мы получили Министерство аграрной политики и продовольствия, которое было «заточено» на то, чтобы накопить имущественный комплекс, приватизировать, включить в состав хлебоприемные предприятия, элеваторы и т.д., а потом обрезать их связь с министерством, сделав их частными. Но не так получилось, как им хотелось. На сегодняшний день мы работаем как доктора. Понимаем, что по логике вещей многое было создано правильно, потому что обществу нужно было объяснить, на что тратятся миллионы. Сегодня мы должны, не поломав то, что создано, вывести его в нормальный режим работы.

- Будут ли сохранены налоговые льготы для аграриев при пересмотре государственного бюджета на 2014 год, особенно с учетом того, что ранее одним из требований МВФ была их ликвидация?

- Мы однозначно поддерживаем сохранение нынешней системы налогообложения. Что касается требований МВФ, то они не содержат точной информации об отмене льгот для агросектора. Мы будем искать вариант, который удовлетворил бы и кредитора, готового предоставить деньги, и национального производителя, физически не способного выжить в случае смены режима налогообложения. Это - сложный процесс, в котором нам необходимо будет достичь компромисса.

- Кстати, среди ранее озвученный условий МВФ также есть открытие рынка земли. Как вы к этому относитесь?

- Пока действует мораторий. Поэтому сейчас необходимо разобраться, насколько рынок земли готов к возможному открытию, в каком виде он будет работать и какая будет при этом миссия Государственного земельного банка. Теоретически все выглядит красиво, но практически - понимаем, что за красивой наружностью может скрываться внутреннее неприятное. К тому же, сегодня рынок земли в Украине существует в виде государственных и частных угодий. Создан Госзембанк, его уставный фонд сформирован, но банком он является формально - у него есть все атрибуты, но он не работает. Поэтому сегодня мы думаем над тем, как его правильно ввести в работу.

- То есть, мораторий на запуск рынка земли может быть продлен?

- Мое личное мнение таково: оборот земель может существовать в форме аренды. Арендные отношения как для украинских, так и зарубежных производителей, холдингов, частных предпринимателей являются достаточными. Если мы сейчас допустим открытие свободного рынка земли, то как профессиональный юрист могу сказать, что одно правило может потянуть за собой 5-10 «схем», по которым будет идти работа. При этом «схемы» уже очень хорошо подготовлены, определенные круги уже сидят на низком старте, ко мне каждый день ходят в большом количестве «дети лейтенанта Шмидта» и непризнанные гении, которые предлагают гениальные вещи в этом вопросе. Наша сегодняшняя задача относительно рынка земли – обеспечить продовольственную безопасность и сохранение в руках государства и всего народа Украины того восстанавливаемого, уникального ресурса, который дает нам, в отличие от многих других стран мира, возможность уверенно чувствовать себя в сегодняшнем дне.

Яна Брензей (УНИАН)